فرصة للمُصالحة بمباراة الهلال والرائد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى مصالحة الجمهور في مباراة الهلال والرائد، والتي تُقام اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ويذكر أنه قبل إقامة مباراة الهلال والرائد، كان الزعيم تعادل مع نادي الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي بدون أهداف في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الجمهور الهلالي شعر بأن فريقه لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراة الاتحاد، حيث يهدف المدرب رازفان لوشيسكو ونجوم الفريق الهلالي إلى استغلال مباراة الهلال والرائد لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري، والاستعداد كذلك بشكل جيد لمواجهة نادي الاتحاد في جولة الإياب.

جدير بالذكر أن مباراة الهلال والرائد ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، معقل نادي الرائد حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت آخر مباراة بين الهلال والرائد في بطولة الدوري السعودي، أُقيمت في يناير الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود” محيط الرعب” في الرياض.

وقبل إقامة مباراة الهلال والرائد، حسم نادي الهلال، أمس الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي، قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية في المملكة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر فيديو لـ علم دولة كولومبيا وهو يُوضع في ملعب جامعة الملك سعود معقل أزرق العاصمة، في إشارة من الهلال لحسمه لصفقة جوستافو كويلار.

وقبل إقامة مباراة الهلال والرائد، كان الزعيم قد حقق فوزًا عريضًا على نادي أبها برباعية مقابل هدفين، بينما خسر الرائد من نادي الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة بثلاثية مقابل هدف.