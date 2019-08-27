فهد بن جلوي يشرف على انطلاقة أشواط ماراثون مهرجان الهجن

فهد بن جلوي يشرف على انطلاقة أشواط ماراثون مهرجان الهجن

2019/08/28
الساعة 1:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أشرف صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، رئيس الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم على انطلاقة سباقات أشواط الماراثون المحلية والدولية المقامة ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، التي تضمنت تنفيذ أربعة أشواط (بكار – قعدان)، بمسافة ١٠كلم، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.

وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الماراثون على النحو التالي:
الشوط الأول: ” الغزيل” لرائد دخيل الله القرشي.
الشوط الثاني: “عديم” لبركات سليمان عبدالكريم.
الشوط الثالث: “زعفران” لسليمان بن رويشد الجهني.
‏الشوط الرابع: “غبشان” لسلامة بن إبراهيم.
فيما جاءت نتائج ‏الهجانة الفائزين في أشواط الماراثون على النحو التالي:
الشوط الأول: عبدالمجيد الحويطي – السعودية
الشوط الثاني: صالح الرشيدي – السودان
الشوط الثالث: أحمد الجهني – السعودية
الشوط الرابع: منصور عبدالله – مصر.



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