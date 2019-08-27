فهد بن جلوي يشرف على انطلاقة أشواط ماراثون مهرجان الهجن

المواطن - واس

أشرف صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، رئيس الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم على انطلاقة سباقات أشواط الماراثون المحلية والدولية المقامة ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، التي تضمنت تنفيذ أربعة أشواط (بكار – قعدان)، بمسافة ١٠كلم، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.

وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الماراثون على النحو التالي:

الشوط الأول: ” الغزيل” لرائد دخيل الله القرشي.

الشوط الثاني: “عديم” لبركات سليمان عبدالكريم.

الشوط الثالث: “زعفران” لسليمان بن رويشد الجهني.

‏الشوط الرابع: “غبشان” لسلامة بن إبراهيم.

فيما جاءت نتائج ‏الهجانة الفائزين في أشواط الماراثون على النحو التالي:

الشوط الأول: عبدالمجيد الحويطي – السعودية

الشوط الثاني: صالح الرشيدي – السودان

الشوط الثالث: أحمد الجهني – السعودية

الشوط الرابع: منصور عبدالله – مصر.