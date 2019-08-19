فيديو.. أحلام ترعى الأغنام في ربوع أبها

المواطن - أبها

شاركت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي مقطع فيديو جديد لها مع محبيها، ظهرت خلاله وهي ترعى الأغنام في ربوع أبها.

وأظهر الفيديو أحلام وهي تسير وسط الأغنام في أراضٍ ريفية بأبها، معلقةً عليه بالقول: “من أبها الجميلة”.

وأحيت أحلام حفلًا غنائيًّا على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بأبها، ضمن فعاليات موسم السودة.

ويمكن مشاهدة الفيديو على الرابط هنا

وخاطبت أحلام جمهورها في وقت سابق عبر تغريدة قالت فيها: “مرحبًا هيل عد السيل.. حنا فوق في سودة عسير”.

وكشفت أحلام عن تعاونها مع المايسترو أمير عبدالمجيد في موسم السودة.

وعبّر العديد من محبي أحلام عن سعادتهم بقدومها إلى الجنوب ورحّبوا بها، متمنين أن يكون الحفل ممتعًا للجميع.