فيديو.. أحلام ترعى الأغنام في ربوع أبها

فيديو.. أحلام ترعى الأغنام في ربوع أبها

2019/08/20
الساعة 1:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - أبها

شاركت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي مقطع فيديو جديد لها مع محبيها، ظهرت خلاله وهي ترعى الأغنام في ربوع أبها.

وأظهر الفيديو أحلام وهي تسير وسط الأغنام في أراضٍ ريفية بأبها، معلقةً عليه بالقول: “من أبها الجميلة”.

وأحيت أحلام حفلًا غنائيًّا على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بأبها، ضمن فعاليات موسم السودة.

ويمكن مشاهدة الفيديو على الرابط هنا

وخاطبت أحلام جمهورها في وقت سابق عبر تغريدة قالت فيها: “مرحبًا هيل عد السيل.. حنا فوق في سودة عسير”.

وكشفت أحلام عن تعاونها مع المايسترو أمير عبدالمجيد في موسم السودة.

وعبّر العديد من محبي أحلام عن سعادتهم بقدومها إلى الجنوب ورحّبوا بها، متمنين أن يكون الحفل ممتعًا للجميع.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم