فيديو.. الأمن التركي يزعم ضبط مشتبهين اعتديا على سائحينِ سعوديينِ

الموطان - متابعة

نشرت السلطات التركية فيديو تزعم فيه القبض على شخصين يُشتبه في اعتدائهما على سائحين سعوديين وقيامهما بسرقة هاتف وحقيبة في إسطنبول، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية أمس الخميس.

وقال مصدر أمني وفقاً لـ”الوكالة”، إن الشرطة التركية قامت بمراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، والمقهى الذي كان يجلس فيه شقيقان سعوديان، عندما تعرضا لاعتداء وسرقة من مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية.

وأشار المصدر إلى أن الشرطة التركية قامت بالتدقيق في التسجيلات التي بلغت مدتها 400 ساعة، وتوصلت إلى عنوان المشتبه بهما.

وزعمت المصادر أن الشرطة ضبطت خلال مداهمة منزلي المشتبه بهما، سلاحاً كان بحوزتهما، وهاتفاً وحقيبة السعوديين، ونقلتهما إلى دار العدل بعد إتمام التحقيقات معهما. وأثبتت التحقيقات التي أجرتها الشرطة أن المشتبه بهما لديهما سوابق في سجل مديرية الأمن بالسرقة، وتعاطي المخدرات.

يُذكر أن مجهولين كانا يقودان دراجة نارية اقتربا من سائحين سعوديين كانا يجلسان في مقهى بإحدى مناطق إسطنبول بعد منتصف الليل، وسرقا هاتفاً وحقيبة من فوق المنضدة في 16 أغسطس الجاري. وبعد تدافع أطلق أحد المعتدين النار على ساق أحد السعوديين، ما أدى إلى إصابته بجروح، ومن ثم لاذا بالفرار. وعقب الحادث قامت الشرطة التركية بفتح تحقيق حول الحادث لمعرفة ملابساته وملاحقة المهاجمين.