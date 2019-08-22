فيديو .. الأهلي يخطف التقدم من العدالة في الشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى النادي الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام العدالة بالتقدم بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتمكّن اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش من تسجيل هدف الراقي الوحيد بضربة رأسية متقنة بعد عرضية مميزة من اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ويُذكر أن مباراة الأهلي والعدالة تُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

من ناحية أخرى، قرّر المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للأهلي وضع السوري عمر السومة مهاجم الراقي على دكة الاحتياط في مباراة الأهلي والعدالة التي تنطلق بعد قليل في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أعاد تواجد عمر السومة على دكة الاحتياط في مباراة العدالة إلى الأذهان، تواجده على دكة الاحتياط في لقاء الهلال في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث غضب السومة من برانكو لإبقائه على دكة الاحتياط وقام بإلقاء قميص الأهلي على الأرض.

واتجه برانكو إيفانكوفيتش للاعتماد هجوميًا في التشكيل الأساسي على عبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر واللاعب دجانيني تافاريس.