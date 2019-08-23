فيديو .. التعادل يحسم الشوط الأول في مباراة الاتحاد والرائد

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والرائد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

تقدم نادي الاتحاد بالهدف الأول عبر اللاعب ألكسندر بريجوفيتش في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وأضاف اللاعب محمد السهلي، هدف التعادل لنادي الرائد بالدقيقة الثلاثين، بطريقة أكثر من رائعة مستغلًّا تمركز دفاع الاتحاد الخاطئ.

ويذكر أن مباراة الاتحاد والرائد تُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

القائمة الأساسية:

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: زياد الصحفي، سعود عبد الحميد، حمدان الشمراني، مانويل دا كوستا.

في خط الوسط: كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي، إيمليانو فيتشيو، لويس خيمينيز.

في خط الهجوم: أليكسندر بريجوفيتش، رومارينيو.

القائمة الاحتياطية:

أما القائمة الاحتياطية لـ الاتحاد فجاءت مكونة من:

عساف القرني، عبدالمحسن فلاتة، منصور الحربي، عبدالعزيز البيشي، عبدالإله المالكي، عصام المولد، خالد السميري، عبدالرحمن العبود، هارون كمارا.