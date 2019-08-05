فيديو.. الحاجة رومياتي تسرد تجربتها مع الحج قبل 48 عامًا والآن

المواطن - مكة المكرمة

سردت الحاجة رومياتي، من إندونيسيا، تجربتها مع تطور خدمات الحج منذ السفر عبر البواخر قبل 48 عامًا، حتى استخدامها تسهيلات مبادرة طريق مكة.

وقالت الحاجة رومياتي بحسب مقطع فيديو نشره التواصل الحكومي: إنها تعمل مشرفة للحجاج، وكانت أول رحلاتها في عام 1971م، حيث كانت المشاعر المقدسة والحرم المكي مختلفَين عن اليوم، موضحةً أن جميع ما شاهدت حينها كانت أشياء تقليدية جدًّا حتى بئر زمزم كانت تستسقى منه باستخدام الحبل.

ولفتت إلى أن رحلتها الأولى كانت عبر باخرة واستغرقت شهرًا ويومين، ولكن الآن تغير الأمر وأصبحت التسهيلات متوفرة أكثر عبر مبادرة طريق مكة التي أنجزت الإجراءات وقدمت خدمات جديدة ومتميزة.