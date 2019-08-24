فيديو.. الشباب يهزم الفتح بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الشباب من الفوز على نادي الفتح بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا هدف الليث الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الثانية من عمر المباراة بطريقة جميلة.

وحاول الشباب إضافة هدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الشباب بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا جوانكا الهدف الثاني لليث من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين مع بداية الشوط الثاني.

وسجل هدف الفتح اللاعب مروان سعدان من ركلة جزاء.

وأُقيمت مباراة الشباب والفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وكان نادي الهلال هزم فريق أبها بالأمس برباعية مقابل هدفين، بينما فاز الاتحاد على الرائد بثلاثية مقابل هدف.

ويذكر أن مباريات الدوري السعودي موسم 2019-2020، كانت انطلقت يوم الخميس الماضي بفوز النصر على ضمك، وتعادل الأهلي مع نادي العدالة.