فيديو .. الشباب يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفتح

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب والفتح بتقدم الليث بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا هدف الليث الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الثانية من عمر المباراة بطريقة جميلة.

وتُقام مباراة الشباب والفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وكان نادي الهلال هزم فريق أبها بالأمس برباعية مقابل هدفين، بينما فاز الاتحاد على الرائد بثلاثية مقابل هدف.

ويذكر أن مباريات الدوري السعودي موسم 2019-2020، كانت انطلقت يوم الخميس الماضي بفوز النصر على ضمك وتعادل الأهلي مع نادي العدالة.