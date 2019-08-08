فيديو.. العميد الشويرخ: كل القوات مستعدة لتأمين الحج

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المواطن - مكة المكرمة

أكّد المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ : قوات أمن الحج والقوات الأمنية والعسكرية المرتبطة بها أكملت استعداداتها لحفظ أمن ضيوف الرحمن.

فيديو | المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ : قوات أمن الحج والقوات الأمنية والعسكرية المرتبطة بها أكملت استعداداتها لحفظ أمن ضيوف الرحمن.#العالم_في_قلب_المملكة #واس_في_الحج #حج_1440 #المواطن_في_الحج_40 pic.twitter.com/4YHBDqbcsE — صحيفة المواطن (@almowatennet) August 8, 2019

وأوضح أن القوات المشتركة في تأمين موسم الحج أكملت الخطط التنفيذية وجاهزة لإنجاح هذه المهمة.

ولفت إلى وجود 7 خطط رئيسية تنقسم إلى 6 مراحل أساسية.