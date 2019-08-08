فيديو.. العميد الشويرخ: كل القوات مستعدة لتأمين الحج
بـ 7 خطط رئيسية تنقسم إلى 6 مراحل

فيديو.. العميد الشويرخ: كل القوات مستعدة لتأمين الحج

2019/08/08
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أكّد المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ : قوات أمن الحج والقوات الأمنية والعسكرية المرتبطة بها أكملت استعداداتها لحفظ أمن ضيوف الرحمن.

وأوضح أن القوات المشتركة في تأمين موسم الحج أكملت الخطط التنفيذية وجاهزة لإنجاح هذه المهمة.

ولفت إلى وجود 7 خطط رئيسية تنقسم إلى 6 مراحل أساسية.



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