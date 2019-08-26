فيديو.. المالكي: الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر يومية بدعم التحالف

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن دعم قوات التحالف للجيش اليمني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر ثقيلة يومياً على الحدود.

المالكي: دعم قوات التحالف للجيش اليمني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر ثقيلة يومياً على الحدود pic.twitter.com/yQ2Cu7Sg2g — العربية (@AlArabiya) August 26, 2019

وأضاف متحدث التحالف في مداخلة مع قناة العربية أنه كانت هناك محاولة فاشلة من الحوثيين للالتفاف حول الجيش اليمني في جبهة كتاف لكن بمساندة ودعم التحالف تم دحر الميليشيات وتكبيدهم خسائر في العتاد والأرواح.

وكان المالكي صرح في وقت سابق اليوم أن قوات التحالف تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (الجوف) باتجاه المملكة.