فيديو.. المالكي: الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر يومية بدعم التحالف

فيديو.. المالكي: الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر يومية بدعم التحالف

2019/08/26
الساعة 5:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن دعم قوات التحالف للجيش اليمني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر ثقيلة يومياً على الحدود.

وأضاف متحدث التحالف في مداخلة مع قناة العربية أنه كانت هناك محاولة فاشلة من الحوثيين للالتفاف حول الجيش اليمني في جبهة كتاف لكن بمساندة ودعم التحالف تم دحر الميليشيات وتكبيدهم خسائر في العتاد والأرواح.

وكان المالكي صرح في وقت سابق اليوم أن قوات التحالف تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (الجوف) باتجاه المملكة.



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