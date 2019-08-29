فيديو.. بدرية أحمد تحذر من عمليات التجميل

المواطن - سعد البحيري

حذرت الفنانة بدرية أحمد من عمليات التجميل نظراً لما يترتب عليها من مخاطر، وبعد عدة أشهر من خلع الحجاب عادت الفنانة الإماراتية في مقطع فيديو، تحذر من الفيلر بعد أن عانت بسبب عمليات حقن الوجه، ما تسبب في تورم الجانب الأيسر من وجهها.

#بدريه_احمد تحذر من عمليات التجميل

انتبهوا من الفيلر يا بنات pic.twitter.com/620sSVuVcL — saad (@saadalbehairy1) August 29, 2019

وظهرت بدرية أحمد في الفيديو وهي تقوم بزيارة للطبيب وتحكي له عن تورم في جانب وجهها الأيسر، ليخبرها أنه سيحتاج لشق جزء صغير من وجهها وسحب المادة التي حقنت به لتعود إلى طبيعتها.

والمعروف أن بدرية أحمد ممثلة إماراتية من مواليد 1 يوليو 1964 وبدأت التمثيل عن طريق المسرح في عام 1989 في مسرحية فالتوه 1، واستمرت بعد ذلك بتقديم أعمالها الفنية على خشبة المسرح أو على شاشة التلفزيون.

وقد اشتهرت بدرية أحمد في بداية دخولها المجال الفني باسم بدور تركي، فيما كانت بدايتها الحقيقة في دور شمة في مسلسل الموذي عام 1999، وهي أحد أعضاء مسرح دبي الأهلي.

شاركت بدرية أحمد في مسلسل خطوات الشيطان، وعلى قد الحال، عام 2017 وقبلها شاركت في مسلسلي خيانة وطن وعناقيد النور في عام 2016.

من أعمال بدرية أحمد المسرحية المميزة إضافة إلى فالتوه 1، واحد + واحد، دايخ في زمن بايخ، شاهة ومزنة أختين وبختين، مولود في حبة فياغرا.

تزوجت بدرية أحمد وانفصلت أكثر من مرة، ولها ثلاثة أبناء وهم أحمد، شيبان وعيسى، وفي في 15 مايو 2018 أعلنت الممثلة بدرية أحمد عدم ارتدائها الحجاب نهائياً مثيرة حالة من الجدل حولها.