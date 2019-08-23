فيديو .. جيوفنكو يُسجل الثالث في شباك أبها

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم نادي الهلال، من تسجيل الهدف الثالث لفريق أزرق العاصمة في مباراة أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح جيوفنكو في إحراز الهدف الثالث لـ الهلال في الدقيقة الثامنة والخمسين، بعد تنفيذ أمثل لركلة حرة مُباشرة.

في سياق منفصل، أكدت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيباستيان جيوفينكو مطلوب في الدوري الإيطالي.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن نادي ساسولو تقدم بعرض رسمي لضم جيوفينكو، صاحب الـ32 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن المفاوضات بشأن عودة جيوفينكو إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى لن تكون سهلة، خاصة أنه يتقاضى راتبًا سنويًّا يقترب من 10 ملايين يورو مع نادي الهلال.

وتسعى إدارة نادي ساسولو الإيطالي للتعاقد مع لاعبين جدد؛ بسبب الرحيل المحتمل للاعب دومينيكو بيراردي الذي اقترب من الانضمام إلى صفوف فريق فيورنتينا هذا الصيف.

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال وأبها بتقدم الفريق الهلالي بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي أبها بالهدف الأول في شباك الهلال عن طريق اللاعب المدغشقري فاتيفا إيما أندريا في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

لم يستسلم نادي الهلال، ونجح في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الأربعين عبر تصويبة قوية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، نجح غوميز في إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.

وتُقام مباراة الهلال وأبها على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.