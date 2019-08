فيديو.. طائرة إماراتية في مشهد يخطف الأنفاس

المواطن - الرياض

أظهرت لقطات فيديو طائرة تابعة لشركة “طيران الإمارات” وهي من طراز “إيرباص A380” تخترق الضباب في مشهد يخطف الأنفاس.

ونشرت شركة “طيران الإمارات” الفيديو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، وكانت الطائرة تستعدّ للهبوط في مطار “جاتويك” في لندن، ثاني أكبر مطارات بريطانيا ازدحاماً بالركاب.

ويُظهر الجزء الأول من الفيديو ما يبدو صباحاً عادياً جداً في مطار هادئ، ولم يكن هناك شيء يمكن رؤيته، باستثناء طائرتين تابعتين لشركة EasyJet على مدرج المطار، في حين كان الضباب يخفي الأفق تماماً، وفجأة ظهرت أكبر طائرة ركاب في العالم وهي تخترق حاجز الضباب استعداداً للهبوط.

Now that’s how you make a grand entrance. Video credit: Tom Jones pic.twitter.com/ojAOguED4D

— Emirates Airline (@emirates) July 31, 2019