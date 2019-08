فيديو .. قبلة من غوميز على رأس الشلهوب

المواطن - محمد سمعه

نشر اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال فيديو له عبر حسابه في تويتر بينه وبين النجم الكبير محمد الشلهوب خلال مباراة الهلال وأبها أول أمس في الدوري السعودي.

وجاء في الفيديو، قيام محمد الشلهوب بإعطاء زجاجة مياه لـ غوميز خلال المباراة، وردّ المهاجم الفرنسي على تصرف الشلهوب بإعطائه قبلة على رأسه.

وكتب غوميز عن الفيديو الخاص به مع الشلهوب قائلًا: “الشلهوب زميل مثالي ورائع للغاية، وهو ساهم بشكل كبير في تأقلمي مع الهلال، وأنا سعيد للغاية لأنني ألعب معه في فريق واحد”.

من ناحية أخرى، استعاد نادي الهلال اللاعبَين سالم الدوسري ونواف العابد في تدريبات أمس السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد بعد غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويُذكر أن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو كان منح سالم الدوسري راحة خوفًا من الإرهاق، والآن أصبح الثنائي جاهزين لمواجهة العميد في البطولة الآسيوية.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحافية، أن عبدالله عطيف سيغيب عن مباراتي الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب غيابه عن الجولة الثانية أمام نادي الرائد، وغيابه عن الجولة الثالثة أمام نادي الفيحاء في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عبدالله عطيف تعرض لإصابة في الركبة، أثناء مجريات لقاء أبها، والذي أقيم أول أمس الجمعة في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

انتهت مباراة الهلال وأبها يوم الجمعة بفوز الفريق الهلالي برباعية مقابل هدفين في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

A model teammate @mbsh_10 who greatly contributed to my adaptation and success in the team.

Always in a good mood, he is an example for many of us, through his investment in training, on the field and off. I am deeply grateful to have you by my side. 💙🙌🏽🙏🏽💙🐾 pic.twitter.com/0SNoEPO0oG

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 24, 2019