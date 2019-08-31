فيديو .. مفاجأة غير متوقعة من سفير الصين لـ ماجد عبدالله

المواطن - محمد سمعه

فاجأ تشن ويتشينج، السفير الصيني في المملكة، أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي الأسبق ماجد عبدالله، وذلك خلال تواجد الأخير في الاحتفال الذي أقامته السفارة الصينية في السعودية احتفالًا ببدء انتشار اللغة الصينية بين المواطنين السعوديين.

وعرض ويتشينج هدف ماجد عبدالله في شباك المنتخب الصيني بنهائي كأس أمم آسيا عام 1984، حيث أبدى إعجابه بهدف ماجد وقتها، مضيفًا سعادته بإطلاق جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية، مبادرة لتعليم اللغة الصينية في المملكة.

وكتب ماجد عبدالله تغريدة عبر حسابه في تويتر بعد حضوره حفل السفارة الصينية: سعدت بدعوة سعادة السفير الصيني السيد تشن مساء اليوم الخميس لحفل العشاء بمناسبة قدوم السنة الدراسية الجديدة، وأكرمني بتكريمي لمشاركة جمعية أصدقاء في برنامج اللغة الصينية.

وأضاف ماجد عبدالله: اليوم دشنت اللغة الصينية وعقبال انتهاء تأشيرة الدخول بين البلدين؛ فالعلاقة بين البلدين مضرب مثل.

وفي وقت سابق، فتح النجم ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي، النار على إدارة العالمي السابقة برئاسة سعود آل سويلم.

ولم يكتفِ ماجد عبدالله بتوجيه النقد لإدارة النصر السابقة، بل وجه رسائل لمدرب العالمي، البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي دفاع الفريق الأول لكرة القدم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.