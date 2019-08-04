فيديو.. هل تتجسس تركيا على البعثات الدبلوماسية؟

المواطن - الرياض

انتهك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، بتصريحه السابق بأن لدى بلاده دلائل تثبت أن جريمة وفاة المواطن جمال خاشقجي مخططة مسبقًا.

ولم يكتفِ أردوغان بذلك، بل زعم أن لديهم معلومات بحوزة جهاته الأمنية والاستخباراتية، بعد نزع القرص الصلب من كاميرات المراقبة بالقنصلية السعودية.

وجاء رد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير حاسمًا واضعًا النقاط فوق الحروف، حيث أكد أن هناك محاولات لتسييس القضية، والمملكة ترفض هذه المحاولات سواء تسييسها أو التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على أن هناك توجيهات واضحة من قيادة المملكة بشأن التحقيق ومعاقبة الفاعلين واتخاذ إجراءات؛ لضمان عدم تكرار هذه الجريمة في المستقبل.

ولكن على الرغم من ذلك، ادعى الإعلام الموالي لتركيا امتلاكه تسجيلات صوتية؛ مما يطرح تساؤلًا هو الأهم، وهو “هل تتجسس تركيا على البعثات الدبلوماسية على أرضها؟!”.