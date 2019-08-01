فيديو.. ياسمين عبدالعزيز تعود بعد غياب 17 عامًا بـ نسناس وثعبان!

المواطن - القاهرة

كشف الفيديو الدعائي لحوار الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة “CBC”، ضمن برنامج “معكم”، عن العديد من كواليس الحلقة قبل عرضها في أسبوع عيد الأضحى المبارك.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة العديد من الأسرار خاصة التي تتعلق بحياة ياسمين عبدالعزيز الشخصية، وتفاصيل انفصالها عن طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث ستتطرق في حديثها للكشف كواليس أشهر أعمالها الفنية، وعن جديدها في الفترة المُقبلة في عالم الفن.

لقاء ياسمين عبدالعزيز يضم العديد من المفاجآت واللقطات الطريفة، حيث ظهرت في الفيديو الدعائي مع مجموعة من الزواحف والحيوانات، أبرزها وجود نسناس ثم ثعبان أمامها في أحد الصناديق، في حلقة منتظرة تعود بها ياسمين عبدالعزيز للظهور في البرامج التليفزيونية بعد 17 عامًا من الغياب.

ياسمين عبدالعزيز تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي، وبدأت في تقديم الإعلانات في سن الخامسة عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك تم ترشيحها للعمل في السينما ثم في التلفزيون في مسلسل “امرأة من زمن الحب” الذي حققت خلاله النجاح ولفتت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان “العيال اتجننت”.

واعتادت ياسمين عبدالعزيز على تقديم دور الفتاة ذات الشخصية الجذابة وحقق فيلمها “زكي شان” مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما المصرية.

وتزوجت ياسمين عبدالعزيز في عام 2001 من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، ولديهما من الأبناء ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018.