فيسبوك يضيف خاصية جديدة لتحسين خدمة الأخبار

المواطن - متابعة

تعتزم شبكة فيسبوك إضافة خاصية جديدة لمستخدميها في الولايات المتحدة، في وقت لاحق من العام الحالي؛ لتحسين خدمة الأخبار. تتضمن هذه الخاصية تبويبًا جديدًا للأخبار المتخصصة يظهر إلى جانب الخصائص الأساسية مثل “آخر الأخبار”.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” عن اتصالات بين فيسبوك ووسائل الإعلام الأمريكية الكبرى مثل “إيه بي سي نيوز” و”داو جونز” و”واشنطن بوست” و”بلومبرج”، وعرض 3 ملايين دولار لكل وسيلة إعلامية مقابل استخدام أخبارها في قسم الأخبار الجديد على موقع فيسبوك.

وبحسب دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث في وقت سابق من العام الحالي، أشارت إلى أن 60% من البالغين في الولايات المتحدة الذين يفضلون الحصول على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يقومون بإعادة نشر ومشاركة المعلومات المزيفة. وقالت الأغلبية الساحقة من الأمريكيين: إنهم غالبًا يواجهون الأخبار المزيفة.