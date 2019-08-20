قائمة حكام الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة النهضة وحطين، عند الساعة 6:50 مساء، ثم تُقام مباراة النجوم وجدة، ويلتقي المجزل والخليج، ثم يلعب البكرية مع الطائي، وتُختتم لقاءات اليوم بمواجهة الجبلين ونجران.

حكام الجولة الأولى

ويُدير مباراة النهضة وحطين، شكري الحنفوض، ويُعاونه علي العلي وبلغي آل رمضان، وسيكون عبدالله زربان حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء النجوم وجدة، محمد البريدي، ويُعاونه محمد الشهري ومؤيد المسجن، والحكم الرابع محمد الدقاش.

وسيقود فيصل البلوي مباراة المجزل والخليج، ويُساعده محمد الوحيمر وأحمد العتيق، وخالد صلوي حكم رابع، ويُدير سلطان الحربي مواجهة البكيرية والطائي، ويُعاونه كل من عبدالرحمن الشمري وعيسى خيبري، والحكم الرابع أحمد الرميخاني.

ومن المُقرر أن يُدير تركي الخضير مباراة الجبلين ونجران، ويُعاونه ياسر السلطان وحسن النحيت، والحكم الرابع عبدالله النحيت، فيما يقود محمد السماعيل، مواجهة الثقبة وأُحد، ويُساعده محمد العبكري وسعد السبيعي، وإبراهيم الأصيل الحكم الرابع.

وعُين محمد الهويش حكمًا لمباراة الكوكب والباطن، ويُساعده خلف الشمري وعبدالعزيز البريه، ومحمد القرني الحكم الرابع، ويُدير خالد الطريس مواجهة التقدم والجيل، ويُعاونه فيصل القحطاني ومحمد المطرودي، وعبدالله النحيت الحكم الرابع.

وسيكون رائد الزهراني حكمًا لمباراة العين والشعلة، ويُساعده فهد العمري وعماد عسكر، وعبدالله الخربوش الحكم الرابع، فيما يقود محمد النحيت مواجهة الأنصار والقادسية، ويُساعده بدر الشمراني ومحمد العرمطي، وخالد الجهني الحكم الرابع.