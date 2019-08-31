قنصلية المملكة في هونج كونج لـ المواطنين: تجنبوا هذه المناطق

قنصلية المملكة في هونج كونج لـ المواطنين: تجنبوا هذه المناطق

2019/08/31
الساعة 2:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذرت قنصلية المملكة في هونغ كونغ، المواطنين المتواجدين في هونغ كونغ، من خطورة التوجه إلى المناطق التالية: Wan Chai, Central, Western District, Sai Ying Pun، نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات هناك اليوم السبت.

ولفتت السفارة، انتباه المواطنين المسافرين عبر مطار هونغ كونغ الدولي، وذلك بعد مناشدة هيئة المطار المسافرين المغادرين غداً الأحد للتوجه إلى المطار في وقت مبكر.

يذكر أن هونغ كونغ من المتوقع أن تشهد اليوم مظاهرات حاشدة قد تؤثر على حركة المرور وربما حركة الطيران أيضا في ظل حالة الاحتقان في شوارع هونغ كونغ.

 



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