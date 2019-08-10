قوات أمن المنشآت تشارك في تصعيد 360000 إلى عرفات

المواطن - واس - المشاعر المقدسة

بدأت قوات أمن المنشآت بحج العام الحالي 1440هـ بالمشاركة في تصعيد نحو 360000 حاج من منى إلى مشعري عرفات ومزدلفة اعتبارا من يوم أمس الثامن من شهر ذي الحجة , وكذا جميع مراحل تنقل قطار المشاعر في منى وعرفات ومزدلفة في أيام التشريق.

وأكد قائد مهام قوات أمن المنشآت بالحج اللواء عبدالله بن سعد العتيبي عمل منسوبي قوات أمن المنشآت بكل جد ومثابرة وباحترافية عالية لتقديم الخدمات والعون والمساعدة للضيوف الرحمن والعمل على إدارة وتنظيم الحشود والحفاظ على سلامة وأمن وراحة الحجاج ومنع أي ظواهر سلبية قد تظهر بمحطات القطار من افتراش وحمل الأمتعة وكل ما يتعلق بمبادئ السلامة والإسعافات الأولية في محطات القطار وجميع المراحل التي يمر بها الحاج في رحلته بالمشاعر التي تنجز في وقت قياسي يسبق دائما ً بفضل الله تعالى الوقت المحدد لعملية التصعيد في المشاعر.

وأكد قائد مهام قوات أمن المنشآت بالحج في ختام تصريحه حرص منسوبي القوات على تقديم كل ما يحتاجه الحاج من خدمات ويضمن تسهيل مهمته وأداء فريضته بكل يسر وسهولة , حاثاً الحجيج على التعاون مع أفراد القوات ومنسوبي محطات القطار بما يضمن نجاح المهمة وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك والالتزام بالتعليمات التي تبلغ لهم بما يضمن لهم الأمن والسلامة.