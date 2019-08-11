قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

المواطن - متابعة

أدى أكثر من مائة ألف مُصَل صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لدعوات المستوطنين باقتحامه.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن المصلين تصدوا لمحاولات عشرات مستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى ذكرى “خراب الهيكل”.

وأصيب 20 شخصًا في صفوف المصلين بالمسجد الأقصى بعد اقتحام قوات الاحتلال لساحاته وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز عليهم، عقب صلاة العيد.

ودعا الشيخ حسين، في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى، الفلسطينيين إلى شد الرحال للمسجد في يوم عيد الأضحى وكل الأيام، بعد أن حذر من تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد واعتداءات الشرطة الإسرائيلية على حراس المسجد والمصلين.

وشدد مفتي القدس والديار الفلسطينية على أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وإنه لا يخضع للمفاوضات أو المساومات.