كاريلو: فضلت الهلال على اللعب في أوروبا

المواطن - مروة نبيل

أعرب البيروفي أندريه كاريلو عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا على قوة المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاريلو خلال تصريحاته لـRPP: “أراد جاريكا مدرب المنتخب البيروفي أن أواصل اللعب في أوروبا، وجاءتني عدة عروض، ولكن أنا من يتخذ القرار إنها مسيرتي المهنية، وأنا سعيد في الهلال وأحترم ما يفكر به المدرب”.

وتحدث كاريلو عن المنافسة في الدوري السعودي قائلًا: “المنافسة هنا قوية جدًا، ويكفي القول إن الإيطالي جيوفينكو أخبرني بأن الدوري السعودي أعلى من الدوري الأمريكي من حيث المنافسة، وهدفنا الأكبر هو الفوز بدوري أبطال آسيا”.

وعلق كاريلو على احتمالية انتقاله لنادي فلامنجو قائلًا: “بالفعل تحدثت مع جيسوس أثناء ربط اسمي بالنادي البرازيلي خلال بطولة كوبا أمريكا ولكنه لم يتحدث معي بشأن أي شيء”.

وتابع كاريلو: “الصحف توقعت أن أنتقل إلى فلامنجو بسبب علاقتي الجيدة مع جيسوس، لأنه من تعاقد معي عند قدومي إلى الهلال، وخلال حديث أبلغته أنني سأبقى مع بنفيكا، والحديث عن التدرب تحت قيادته مُجددًا كان مجرد مُزحه”.