كاسياس في قائمة بورتو رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بورتو البرتغالي عن تواجد حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس في قائمة الفريق الأول لكرة القدم لموسم 2019/ 2020.

وشهدت قائمة بورتو في الدوري البرتغالي تواجد 6 حراس مرمى، وهم كاسياس، البرازيلي فانا، البرتغاليين ديوجو كوستا وريكاردو، الأرجنتيني أجوستين ماركسين والسنغالي محمد مباي.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو لملاقاة نظيره جيل فيسينتي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري البرتغالي الممتاز.

وكان إيكر كاسياس قد تعرض لأزمة قلبية مفاجأة، شهر مايو الماضي، أثناء خوضه التدريبات مع فريق بورتو البرتغالي، الأمر الذي أجبره عن اللعب بشكل مؤقت، وانتقل إلى الجهاز الإداري لحين تعافيه من الأزمة الصحية.