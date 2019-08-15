كولومبي يقود هجوم الرائد في الموسم الجديد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الكولومبي ماركو بيريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح حساب الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع ماركو بيريز قادمًا من صفوف ديبورتيس توليما الكولمبي بعقد يمتد لـ3 سنوات قادمة.

ويملك الكولومبي ماركو بيريز صاحب الـ29 عامًا خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف ريال سرقسطة، إندبييندينتي ميديلين، وديبورتيس توليما.

ويسعى مجلس إدارة نادي الرائد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للظهور بمستوى مميز في الدوري السعودي للمحترفين.