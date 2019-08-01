كيف ستطور SAR الشراكة مع هواوي لصالح المملكة؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

وافقت الشركة السعودية للسكك الحديدية (SAR)، على العمل مع العملاقة الصينية المتخصصة في التكنولوجيا هواوي، وذلك لتحويل قطاع السكك الحديدية في المملكة.

وقال بيان لشركة هواوي إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين تدعو إلى بذل جهود تطوير مشتركة في مجال السكك الحديدية الذكية.

التصميم والابتكار

وحسب موقع “رايلواي تكنولوجي” المتخصص في متابعة أخبار صناعة السكك الحديدية في العالم، سيشمل التعاون بين الجانبين مبادرات التصميم والابتكار، والتي تضمن “تطبيق الجيل التالي من شبكة السكك الحديدية اللاسلكية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية والجيل الخامس عبر شبكة السكك الحديدية.”

ودعت الشركة السعودية SAR الكيانات الاستشارية لتقديم عطاءات بحلول شهر أغسطس للحصول على العقد لمراجعة وتحديث المخطط الرئيسي للسكك الحديدية.

خطط فورية

واقترح المخطط الرئيسي الحالي ما مجموعه 9900 كيلومتر من السكك الحديدية وتقسيمها إلى ثلاث مراحل، حيث تغطي المرحلة الأولى الفترة من 2010 وحتى 2025، كما تم وضع خطة لبناء 5500 كم من المسارات في الفترة من 2026 حتى 2033، ثم بناء 3000 كم من المسارات في الفترة من 2034 حتى 2040.

وخلال المرحلة الأولى، تم تحديد عدة مشاريع وشملت ترقية للخطين الحاليين بين الدمام والرياض، بالإضافة إلى الجسر البري بين الرياض وجدة، وبين الدمام والجبيل، وكذلك خط الحرمين عالي السرعة الذي يربط مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

علاوة على ذلك، شملت الخطة أيضًا خط المرور بين الشمال والجنوب والذي يشمل المناطق الجبلية ورأس الخير والجبيل والعاصمة الرياض.

ويقدر إجمالي الاستثمار المطلوب للخطة الرئيسية 97.3 مليار دولار، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن المرحلة الأولى ستكلف 63 مليار ريال، والمرحلة الثانية 209 مليار ريال، والمرحلة النهائية 93 مليار ريال.