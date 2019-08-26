لا جديد .. الأندية تدفع الثمن

المواطن - محمد سمعه

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت في نتائج بعض المباريات.

في هذا السياق، قال الناقد الرياضي بندر الرزيحان: “الجولة الأولى شهدت أخطاء تحكيمية كبيرة للغاية، وهذا بالطبع أثر في نتائج بعض المباريات”.

وتحدث الناقد الرياضي عايد الرشيدي قائلًا: “لذلك أرى أنه يجب على الأندية المتضررة، رفع احتجاج على الحكام”.

تقدم مجلس إدارة نادي الحزم، أمس الأحد، بشكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حكم مباراة التعاون.

الحزم يعترض

وأوضح نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشكوى تضمنت المطالبة بتصحيح قرارات الحكم البرتغالي لويس جودينهو، وذلك وفقًا للائحة لجنة الانضباط.

وأكد مجلس إدارة نادي الحزم في بيانه، أنه دائمًا ما يواصل مساعيه بكافة السبل من أجل حفظ حقوق النادي ومكتسباته.

ولعب الحزم ضد التعاون، يوم الجمعة الماضي، على ملعب الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن ضمن الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل في الجولة الأولى، كان قرار الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر بعدم احتساب ركلة جزاء لنادي النصر ضد ضمك يوم الخميس الماضي في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي بعد الرجوع لتقنية الـVAR.

وكان المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر سقط في منطقة جزاء نادي ضمك، حيث قرر الحكم ماثيو كونغر احتساب ركلة جزاء، ولكن الحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو أبلغوه بسقوط حمدالله في مصيدة التسلل قبل السقوط في منطقة جزاء نادي ضمك.

كذلك في الشوط الثاني في المباراة المذكورة، تراجع الحكم كونغر عن احتساب ركلة جزاء صحيحة، بعدما لمست الكرة يد مدافع ضمك، وذهب الحكم النيوزلاندي إلى تقنية الـVAR ولكنه لم يحتسب ركلة الجزاء.

اعتراضات كثيرة

وشهد الموسم الماضي اعتراض سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق على تقنية حكم الفيديو المساعد منذ انطلاق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم موسم 2018-2019.

ودائمًا ما أعرب سعود آل سويلم عن امتعاضه من أن التقنية تُساعد فقط نادي الهلال على حد وصفه خلال المباريات الماضية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.