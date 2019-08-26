لقطات من افتتاح المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني بديراب

المواطن - الرياض

نوه الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، وكيل الحرس الوطني، بالدعم اللامحدود الذي يقدمه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني لمنسوبي الوزارة وأسرهم وموافقته الكريمة في دعم كافة المبادرات، والتي كان منها إقامة فعاليات المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان الحرس الوطني بمدينة الملك سعود السكنية بديراب بالرياض، تحقيقًا لسبل الراحة وجودة الحياة داخل المدن السكنية لمنسوبي الوزارة.

جاء ذلك عقب افتتاح العنقري للنسخة الثانية من المهرجان الذي تنظمه الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، حيث كان في استقباله المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الميموني.

وتجول الوكيل على مرافق المهرجان التي تشتمل ملعب كرة القدم، وهو ضمن مبادرات المراكز الترفيهية بالشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، وتهدف إلى تعليم أساسيات كرة القدم لفئة الشباب، بالإضافة لشارع الفنون الذي يحتوي على مجموعة من المبدعين من الشباب والشابات السعوديين في عدة مجالات فنية وحرفية، وشاهد مشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بعربة المكتبة المتنقلة، والتي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين الزوار.

كما اطلع على تجربة المذيع التي تعتبر ضمن مبادرات فريق التواصل الداخلي بوزارة الحرس الوطني تهدف لاكتشاف الموهوبين في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى مشاركة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بعربة متنقلة للكشف عن الأسنان للأطفال.