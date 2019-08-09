لماذا هاجم مدرب اليونايتد لوكاكو قبل رحيله؟

المواطن - محمد سمعه

أطلق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجومًا لفظيًّا حادًّا ضد البلجيكي روميلو لوكاكو قبل إتمام انتقاله لنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية: إن السبب وراء هجوم سولشاير على لوكاكو هو فشله في اختبار السرعة ونشره لنتائج كاذبة في نتيجة السرعة واللياقة.

ونال لوكاكو إذنًا من مانشستر يونايتد بالتدرب مع نادي أندرلخت البلجيكي، لكن اللاعب البلجيكي عُوقب من قبل مدرب اليونايتد بعد فشله في اجتياز اختبار السرعة.

وانضم لوكاكو بشكل رسمي إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، أمس الخميس، بعقد يمتد حتى عام 2024، وأكدت تقارير صحافية أن الصفقة وصلت قيمتها إلى 75 مليون يورو.

وتحدث مدرب مانشستر يونايتد عن رحيل النجم البلجيكي، خلال تصريحاته لموقع “كالتشيو ميركاتو”، قائلًا: “لوكاكو سعيد الآن، أعتقد أن بيعه كان صفقة جيدة للجميع”.

وتابع سولشاير خلال تصريحاته قائلًا: “أعتقد أن فرصة ظهور جرينوود كانت ستقل إذا قمنا بشراء مهاجم آخر، والآن بعد انتهاء سوق الانتقالات أصبحنا جميعًا نشعر بالراحة”.