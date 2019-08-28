لوكاس ليما على بُعد خطوة من الأهلي
خلال الميركاتو الصيفي الحالي

لوكاس ليما على بُعد خطوة من الأهلي

2019/08/28
الساعة 7:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يستعدّ النادي الأهلي للإعلان عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل: “قطعنا 99% في طريق التعاقد مع الظهير الأيسر لوكاس ليما وسيتم الإعلان في الساعات المقبلة”.

وأكدت تقارير صحافية أن النادي الأهلي رفع عرضه إلى 6 ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي فقط، دون حصة اللاعب لوكاس ليما الذي يضغط على مسؤولي فريقه للموافقة على رحيله.

وكان لوكاس ليما قد انضم إلى صفوف نانت عام 2016 قادمًا من فريق أروكا البرتغالي، وأصبح واحدًا من أبرز لاعبي الجبهة اليسرى في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.



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