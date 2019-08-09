ليفربول لا يخسر ضد نوريتش سيتي

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي المقرر إقامتها على ملعب أنفيلد، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ليفربول ضد نوريتش سيتي

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الريدز في مباريات ليفربول ضد نوريتش سيتي الأخيرة، ووصفت مواجهاتهم بـ”السهلة”.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن ليفربول لم يخسر في آخر 12 مباراة لعبها ضد نوريتش سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما يمنح لاعبي الريدز دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة الفريقين اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالريدز في الفوز 10 مرات، فيما انتهت مواجهتين لفريق ليفربول ضد نوريتش سيتي بالتعادل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالريدز لحسم مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي لصالحه، وتحقيق انطلاقة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خاصة أن المواجهة على أرضه ووسط جمهوره.