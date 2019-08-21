مؤشرات تجعل الدوري السعودي عالمياً

المواطن - محمد سمعه

ستنطلق منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 غدًا الخميس بمباراتين وهما النصر ضد ضمك والأهلي مع فريق العدالة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، أعلن يوم الأحد الماضي أن الدوري السعودي سيحمل اسم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للموسم الثاني على التوالي.

مؤشرات تُظهر قوة الدوري السعودي

تُوجد عدة مؤشرات تجعل الدوري السعودي في موسمه الجديد دورياً عالمياً ونارياً، خاصة بعدما أقرت الهيئة العامة للرياضة بدعم القيادة لأندية الدوري السعودي للمحترفين بمليار و64 مليون ريال.

كما أن الحوكمة والضوابط التي أعلنت عنها هيئة الرياضة في مؤتمر استراتيجية دعم الأندية سيخلق حالة من التنافس الشرس بين الأندية داخل المستطيل الأخضر وخارجه، خاصة أنه في حال تم تطوير البنية التحتية في الأندية بالإضافة إلى جذب الجماهير في حضور المباريات، ستعود هذه الأمور بالدعم المالي على الأندية من قبل هيئة الرياضة.

ويُذكر أن المؤشرات الجديدة قبل انطلاق موسم 2019-2020، قد تساهم في تأهل الأندية السعودية بكثرة لأدوار متقدمة في بطولة دوري أبطال آسيا، كما فعل أندية الهلال والنصر والاتحاد بالعبور لدور الثمانية، مما يعني وجود فريق سعودي في دور نصف النهائي، بل ومن الممكن رؤية فريق سعودي يُتوج بدوري أبطال آسيا نهاية 2019.

وكذلك قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع ضوابط حول أجور اللاعبين سواء كانوا محترفين أو سعوديين، فهذا يُحقق مبدأ العدالة ويُجنب الأندية الدخول في مشكلات الديون.

وأعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين عن وجود 4 رعاة لرعاية مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين في الموسم الجديد.

وأكد آل معمر أن العمل لايزال مستمرًا من أجل زيادة القيمة التسويقية للدوري السعودي، وأشار ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم في السياق ذاته أن التطوير لن يتوقف في الكرة السعودية.