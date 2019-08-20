ماذا تعرف عن أنواع الإقامة المميزة في المملكة ؟

المواطن - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة مع العديد من التساؤلات بشأن الإقامة المميزة ومنها على سبيل المثال تساؤل حول أنواع الإقامة المميزة.

وأوضح المركز عبر موقع الرسمية أن الإقامة المميزة نوعان:

النوع الأول: الإقامة المميزة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ومقدار المقابل المالي الخاص بها (100.000) ريال سعودي، وفي حال رغبة المتقدم منحه مدة تزيد على سنة، فيحصل على تخفيض بنسبة (2%) لكل سنة وبصورة تراكمية عند دفعه مقدماً أكثر من سنة.

النوع الثاني: الإقامة المميزة غير محددة المدة، ومقدار المقابل المالي الخاص بها (800.000) ريال سعودي.

وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ قبل أسابيع استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” saprc.gov.sa.

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.