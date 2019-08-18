مازن الياسين يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى للكبار

المواطن - محمد سمعه

تمكن العداء السعودي مازن الياسين من حجز بطاقة التأهل لـ بطولة العالم لألعاب القوى للكبار 2019 والتي تُقام نهاية سبتمبر المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لـ اتحاد ألعاب القوى عبر تويتر أن تأهل مازن الياسين لـ بطولة العالم لألعاب القوى جاء بعد فوزه بالمركز الأول بزمن قدره 45:28 دقيقة في سباق 400 متر اليوم والذي أُقيم في دولة أوزبكستان.

جدير بالذكر أن مازن الياسين هو ثاني متأهل سعودي لـ بطولة العالم لألعاب القوى بعد مواطنه طارق العمري.

ويُذكر أن المملكة، تُشارك في بطولة أوزبكستان لألعاب القوة ببعثة مكونة من خمسة لاعبين وهم” معاذ السعد، فهد السبيع، أحمد خضر، مازن الياسين، عبده مرزوق”.

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جانب من سباق 400 م ضمن كأس أوزبكستان اليوم الذي تأهل من خلاله العداء مازن الياسين لبطولة العالم للكبار 2019 بزمن 45:28 ثانية كثاني لاعب سعودي يتأهل للبطولة العالمية الشهر المقبل. pic.twitter.com/lMLKkHpw4h — اتحاد ألعاب القوى (@athleticksa) August 18, 2019