مبادرة تحفيز تقنية البناء في معرض دولي في سنغافورة

المواطن - الرياض

تشارك “مبادرة تحفيز تقنية البناء” إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص والتي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في الأسبوع الدولي للبناء (IBEW) الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2019 في سنغافورة، وذلك لعرض خطط تحويل أساليب البناء في المملكة.

وستقوم المبادرة من خلال جناح تقيمه في المعرض بالتعريف بدورها في تحفيز تقنية البناء في المملكة، كما تسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها في سبيل تعزيز العرض والطلب، والتعريف بتقنيات البناء المدعومة والمعتمدة من المبادرة.

وتستهدف المبادرة من المشاركة الدولية ربط المبادرة بالمبتكرين ومراكز الابتكار العالمية، والعمل على استقطاب تقنيات البناء المبتكرة، والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال تقنية البناء.

يُشار إلى أن “مبادرة تحفيز تقنية البناء” تعتبر إحدى مساعي تحقيق “رؤية 2030” وحلقة وصل بين مزوّد التقنية، والمطور، والمستفيد الراغب في تملك وحدة سكنية.

وتسعى المبادرة لعمل نقلة نوعية في قطاع البناء والتشييد واعتماد أساليب تقنية البناء بدلاً من أساليب البناء التقليدي وتوطين الجيل الرابع من تقنيات البناء المستقبلي.