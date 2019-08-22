مباراة النصر وضمك تُقام تحت أنظار الفرنسي رينارد

المواطن - محمد سمعه

حرص الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على حضور مباراة النصر وضمك المُقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ويُذكر أن رينارد حضر برفقة البعض من معاونيه إلى ملعب الملك فهد الدولي لحضور مباراة النصر وضمك، حيث تُشير النتيجة حاليًا إلى تقدم العالمي بثنائية دون رد.

وكان رينارد تولى تدريب المنتخب السعودي، عقب استقالته من تدريب المنتخب المغربي الذي ودع بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من دور ثمن النهائي.

أنهى نادي النصر، الشوط الأول من مباراته ضد ضمك في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتقدم بثنائية دون رد.

سجل الهدف الأول للعالمي، البرازيلي جوليانو بضربة رأسية في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وأضاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الخامسة والأربعين بطريقة جميلة.

ويُذكر أن مباراة النصر وضمك تُقام على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض.

جاء تشكيل العالمي في مباراة النصر ضد ضمك اليوم، كالتالي؛ براد جونز، مايكون، مادو، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، نور الدين أمرابط، جوليانو، أحمد موسى وعبدالرزاق حمدالله.

ويجلس على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة النصر ضد ضمك اليوم كل من؛ وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عوض خميس، حمد المنصور، خالد الغوينم، فرج الغشيان، فراس البريكان وصالح آل عباس.