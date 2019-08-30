مباراتان السبت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُختتم مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا السبت بمباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والأهلي، حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

أما المباراة الثانية، فستكون بين فريقي الرائد والهلال، وتبدأ في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان من المقرر غدًا إقامة مباراة الاتحاد والتعاون، ولكن تم تأجيلها لمشاركة الاتحاد في البطولة العربية، حيث يواجه نادي العهد اللبناني غدًا في إياب دور الـ32، حيث تبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويذكر أن مباريات اليوم، كانت انتهت بتعادل الشباب مع الفيصلي بدون أهداف وفوز النصر على الفتح بهدف وفوز نادي أبها على الوحدة بثنائية مقابل هدف.

ويسعى النادي الأهلي إلى تصحيح المسار وتحقيق الفوز على الاتفاق، بعد التعادل المخيب مع نادي العدالة في الجولة الأولى يوم 22 أغسطس الجاري.