متفوقة على سويسرا وإسبانيا.. السعودية وجهة يفضلها المهاجرون بالعالم

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

نجحت المملكة في التواجد ضمن قائمة شملت الدول العشر الأكثر جذبًا لرغبات الشعوب في الهجرة إليها، متفوقة على العديد من البلدان التي تشتهر بالقدرات السياحية الضخمة، مثل إيطاليا وإسبانيا وسويسرا.

التقرير الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي على البلدان التي يراها الأشخاص الراغبون في الهجرة أفضل الوجهات التي عليهم السفر إليها، معتمدًا على بيانات عام 2017.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، ثم ألمانيًا ثانيًا، فيما حلَّت كندا في المركز الثالث، تليها بريطانيا وفرنسا في المركزين الرابع والخامس، وأستراليًا سادسًا.

وأتت المملكة في المركز السابع، لتتصدر بذلك القائمة العربية والإسلامية والآسيوية، متفوقة على إسبانيا التي جاءت في المركز الثامن، وإيطاليا التاسعة، وسويسرا صاحبة المركز العاشر.

وبشكل عام، اعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير والعوامل، أبرزها ريادة الأعمال والسوق والطاقة، بالإضافة إلى تكاليف المعيشة اليومية وجودة الحياة، وهي الأمور التي يبحث عنها المهاجرون في العديد من المناطق بالعالم.

وأشار التقرير إلى أن السعودية وألمانيا، تمكنتا من البروز بقوة على مستوى جذب المهاجرين في القائمة، وذلك على الرغم من استمرار تربع الولايات المتحدة على رأس الدول التي يفضلها المهاجرون منذ سنوات.