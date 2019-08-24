محامي البشير : القضية عادية جدًّا وسنطالب بإطلاق سراحه

المواطن - متابعة

أكد أحمد إبراهيم، محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، أنه سيقدم طلبًا لإطلاق سراح البشير بكفالة مالية.

وأضاف في تصريحات صحفية: “سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية؛ لأنها قضية عادية جدًّا“.

والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية.

وخلال جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوبًا وقال: إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت.

ولم يتحدث البشير خلال جلسة محاكمته اليوم السبت.

وفي شهر مايو الماضي وجه المدعون أيضًا اتهامات للبشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.

ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.