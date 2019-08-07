محاولات الريال لضم بوغبا تُشعل غضب اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غضبه الشديد من إصرار الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، على التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب وسط الشياطين الحمر.

وكان زيدان أبدى اهتمامًا شديدًا بضم بوغبا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن مانشستر يونايتد متمسك بالإبقاء على بوغبا وعدم التفريط فيه.

وقالت صحيفة Evening Standard إن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، غاضب من محاولات زيدان لضم بوغبا في صيف العام الجاري.

من ناحية أخرى، قالت تقارير صحافية، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل في مفاوضات مع إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الدانماركي كريستيان إيركسن قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير واثق من قدرته على ضم إيركسن مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ويُذكر أن نادي ريال مدريد، كان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كريستيان إيركسن، لكن النادي الإسباني حوّل أنظاره للتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي.

أعلن نادي مانشستر يونايتد أول أمس الاثنين عن تعاقده مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي ولمدة ست سنوات.

وتحدّث هاري ماجواير عقب انضمامه لـ مانشستر يونايتد قائلًا: سعيد للغاية للانضمام لهذا الفريق الكبير، وأريد أن أشكر الجميع في ليستر سيتي، لقد قضيت موسمين رائعين للغاية، والانضمام لـ مانشستر يونايتد فرصة رائعة للغاية.