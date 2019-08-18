محاولة أخيرة من ريال مدريد لضم بوغبا

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة الجارية لتقديم عرض أخير إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك للتعاقد مع نجمه الفرنسي بول بوغبا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى الرغم من رفض إدارة مانشستر يونايتد التفريط في بوغبا، لكن نادي ريال مدريد سيحاول محاولة أخيرة لإقناع النادي الإنجليزي بالتفريط في اللاعب الفرنسي.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ضم بوغبا لتدعيم خط الوسط في الريال في الميركاتو الصيفي.

وكان بول بوغبا صرّح في شهر يونيو الماضي عن رغبته في الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد وخوض تجربة احترافية جديدة.

قالت صحيفة ذا صن الإنجليزية في وقت سابق، إن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض مالي قدره 165 مليون يورو لـ مانشستر يونايتد، من أجل ضم بوغبا.

تُوج بول بوغبا، بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في صيف عام 2018 على حساب المنتخب الكرواتي.