مدرب الأهلي يُطالب اللاعبين باستعادة التوازن سريعًا

المواطن - مروة نبيل

عقد المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس الأربعاء، وطالبهم بضرورة استعادة التوازن سريعًا.

وناقش المدير الفني للنادي الأهلي خلال الاجتماع الأخطاء الفنية والأداء العام وكافة السلبيات التي وقع فيها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة الهلال الآسيوية بالأمس.

وأكد برانكو على ضرورة تلافي الأخطاء خلال مباراة الهلال المقبلة، وتجاوز كافة تبعات الخسارة، واستعادة التوازن سريعًا، وتقديم المستويات المتميزة واللعب بروح الانتصار؛ لتعويض الجماهير عن الخسارة برباعية.

وشرح المدرب الكرواتي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النهج الفني المطلوب تطبيقه خلال التدريبات، استعدادًا لمباراة الهلال المقبلة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتُقام مباراة الأهلي والهلال في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.