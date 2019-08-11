مدرب الوحدة: سنخطف بطاقة التأهل من النصر

المواطن - محمد سمعه

أوضح المدرب الهولندي موريس شتاين، المدير الفني لنادي الوحدة الإماراتي، أن فريقه سيقاتل للفوز على نادي النصر والعبور لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال موريس شتاين خلال المؤتمر الصحافي: أنا سعيد بنتيجة المباراة الماضية ولا يوجد هناك أي مفاجآت في لقاء الإياب سنعمل بجد وسنقاتل بكل ما نملك للوصول إلى هدفنا في آسيا.

وأضاف شتاين: نعلم جيداً مدى خطورة فريق النصر ولكن تدربنا جيداً وقمت بتحليل الأخطاء السابقة ولن نقع فيها مجدداً، أنا أثق بجميع اللاعبين وأثق بفريقي جيدًا.

من ناحية أخرى، تحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي غدًا في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال روي فيتوريا: أعلم أن المباراة ستكون صعبة لأننا نلعب أمام خصم قوي، وتعادلنا معه على أرضنا، وبالتأكيد فإننا لن نجعل نتيجة مباراة الذهاب عائقًا لنا.

وتابع روي فيتوريا: في المباراة الماضية، أضعنا العديد من الفرص وكان من الممكن أن نُنهي المباراة بهدفين أو أكثر، ولا توجد أفضلية لأحد في مباراة الغد، سنقدم مباراة حماسية جديدة.

وأكمل روي فيتوريا حديثه قائلًا: نحن الآن نلعب خارج أرضنا ولدينا الثقة في أننا سنُسجل في أرض الوحدة، واللاعبون المتواجدون هم الأفضل فنيًا بالنسبة لي وأي لاعب يُشارك سيقدم الأفضل بالتأكيد.