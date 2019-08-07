مريض في غيبوبة يتعرض لحادث مرعب داخل مستشفى

المواطن - متابعة

صعق أقارب مريض دخل في غيبوبة، عندما علموا أن جرذانًا قضمت جزءًا من قدمه أثناء تواجده بمستشفى في الهند، ما طرح أسئلة جديدة وملحة عن حال المشافي الراهنة في البلاد.

ورقد المريض، سوراج بهاتي، في المشفى الحكومي، فاقدًا للوعي، بينما كانت عائلته تنتظر صحوته بفارغ الصبر. وفي إحدى زيارات العائلة له، لاحظت وجود دماء على سريره فقامت بإبلاغ إدارة المشفى على الفور.

ومع فتح تحقيق طبي، أبلغ الأطباء والد المريض أن الدماء قد نزفت على الأغلب نتيجة قرض الجرذان لقدم ابنه أثناء الليل، بينما أشار طاقم المشفى إلى عدم تمكنهم من معالجة مشكلة الجرذان، لكنهم وعدوا الأب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتعتبر مشكلة القوارض أمرًا شائعًا في الهند، تتحدث عنه وسائل الإعلام المحلية، ولطالما علل طاقم المشافي أسباب المشكلة بأن الموظفين والزوار لا يعتنون بنظافة المشافي وأروقتها.