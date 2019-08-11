مستشفى قيا يستقبل 16 إصابة بحوادث متفرقة

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

استنفر مستشفى قيا العام، كامل طواقمه الطبية والفنية، صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، لاستقبال مصابي خمس حوادث متفرقة وقعت في أوقات متقاربة بالإضافة إلى حالتين أخريين طارئة.

وأكد المستشفى أن عدد المصابين والحالات الطارئة الذين تم استقبالهم في الفترة الصباحية لهذا اليوم العاشر من ذي الحجة لعام 1440 في قسم الطوارئ والإسعاف بلغ 14 مصاباً ناجمين عن حوادث مرورية، وحالة قطع حاد، وحالة طارئة ناتجة عن لدغة عقرب، بالإضافة إلى أنه تم استدعاء الأطباء الأخصائيين إلى قسم الطوارئ لمباشرة عدة حالات ما بين 10 حالات باطنية، وحالتين نساء وولادة، و10 حالات أطفال، وقد تم التعامل مع جميع الحالات بحرفية وعناية تامة، من خلال استنفار جميع الأقسام.

كما تم تحويل إحدى الحالات للعناية المركزة بمجمع الملك فيصل بالطائف، كما تم تنويم 7 حالات وتقديم الخدمات العلاجية لأربع حالات بقسم الطوارئ، وخروج أربع حالات على مسؤوليتهم.

وشدد مستشفى قيا على أنه يُسخِّر كافة إمكاناته الطبية، والتقنية المتاحة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وإدارة العمليات الحرجة لإنقاذ حياة المرضى التي تصله بكفاءة عالية.

من جهته، شكر مدير مستشفى قيا العام المرابط الأخصائي عطية الغامدي، الطاقم الطبي على سرعة تجاوبهم وعلى جهودهم في علاج المصابين وتقديم الخدمة الصحية اللازمة في مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن مستشفى قيا يشهد العديد من الحالات الخطيرة ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق، نتيجة الموقع الجغرافي الذي يقع به المستشفى على طريق الطائف – الباحة، والذي يربطه باتجاهات عدة.