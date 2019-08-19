مسلي آل معمر: انضمام 4 رعاة للدوري السعودي في أول جولة

المواطن - محمد سمعه

قال مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه سيكون هناك 4 رعاة لـ الجولة الأولى في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتحدث مسلي آل معمر بعد حفل تدشين الدوري السعودي أمس الأحد قائلًا: نسعى ونعمل دائمًا على أن يكون الدوري السعودي أقوى، وأن يكون كل موسم جديد أفضل من الموسم الماضي، وتُوجد عدة عوامل تتحدث عن قوة الدوري مثل الحضور الجماهيري وتطور البنية التحتية وقوة المنافسة بين الأندية.

وأضاف مسلي آل معمر: لا يمكن الحديث عن جميع الرعاة والمبالغ المالية المطروحة، لأننا نبيع مباريات الدوري وبثها على هيئة دفعات، ولكن سيتواجد 4 رعاة للدوري في أول جولة.

وتابع مسلي آل معمر: الأمور المستقبلية مبشرة وبإذن الله كل موسم يكون أفضل من الذي قبله، ويجب أن نقول إن هناك إدارة خاصة لتشغيل المباريات في رابطة الدوري تظهر لأول مرة وكذلك دعم اتحاد القدم وهيئة الرياضة للرابطة يُقوي الدوري السعودي.

في السياق ذاته، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن التطوير في الدوري السعودي ليظل الأقوى والأفضل في المنطقة العربية لن يتوقف.

وتحدث ياسر المسحل بعد انتهاء حفل تدشين الدوري السعودي للموسم الجديد قائلًا: أتمنى أن يكون موسمًا قويًا وأن تُظهر الأندية تنافسًا حقيقيًا على اللقب، كما أن التعاقدات مع نجوم كبار ترفع من أسهم الدوري السعودي للفترة المقبلة.

وأضاف المسحل: دعم القيادة الكبير للدوري وللرياضة السعودية سيخلق حالة رائعة من أجل إظهار قوة التنافس في المرحلة المقبلة، وكنا في اجتماعات لمدة تتراوح من 14 يومًا إلى شهر ونصف من أجل تحسين الكثير من الأمور في الدوري السعودي.

وتابع رئيس اتحاد القدم: أمور كثيرة أضيفت لتحسين الدوري السعودي ورصد التسلل أصبح أدق، والتطوير لن يتوقف، كذلك هناك تطور كبير بتقنية الـVAR، ونتمنى أن نُحقق طموحات الشارع الرياضي السعودي.

ستنطلق مباريات الدوري السعودي يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس.