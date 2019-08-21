مشكلة لدى رؤساء الأندية قبل انطلاق الدوري

المواطن - محمد سمعه

أقرت الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق، نظام الانتخابات في الأندية وذلك بعد إنهاء نظام التكليف الذي تم اعتماده في الموسم الماضي.

ويُذكر أن الموسم الجديد 2019-2020 يشهد تواجد 16 رئيسًا منتخبًا لـ16 ناديًا في دوري المحترفين بعد انتخابهم لمدة 4 سنوات، بعدما قررت هيئة الرياضة إلغاء بند تكليف الرؤساء.

قال الناقد الرياضي عبد الرحمن السماري تعقيبًا على أداء الأندية في فترة الانتقالات الصيفية: الآن رؤساء الأندية لا يعرفون مراكز اللاعبين، كلهم جدد على الساحة الرياضية.

وعلّق الناقد الرياضي علي كميخ في الشأن ذاته قائلًا: النصر هو النادي الوحيد الذي ينعم بالاستقرار الفني للإبقاء على مدربه البرتغالي روي فيتوريا.

جدير بالذكر أن تواجد رؤساء جدد للأندية على الساحة هو سلاح ذو حدين، حيث إن الوجوه الجديدة تملك خططًا وأفكارًا من أجل تطوير الأندية التي تترأسها لتحقيق طموحات الجماهير بالتتويج بالبطولات، أما الجانب السلبي فيتمثل في أن الصفقات قد لا تُحقق المرجو منها فيضطر النادي لبيع لاعبين أو 3 من الأجانب بنهاية الموسم، وهذا بالطبع سيؤثر ماليًا على الفريق.

تنطلق مباريات الجولة الأولى يوم 22 أغسطس الجاري بمباراتي النصر وضمك، الأهلي والعدالة في تمام السابعة مساءً والتاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على الترتيب.

وسيُقام ديربي الهلال والنصر في الجولة الثامنة يوم 25 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

أما كلاسيكو الهلال والاتحاد فسيقام يوم 21 سبتمبر في الجولة الرابعة في ملعب الجوهرة المشعة.

وسيقام ديربي جدة بين ناديي الأهلي والاتحاد في الأول من نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُختتم مباريات الدور الأول من الدوري السعودي يوم 28 ديسمبر المقبل.