مشكلتان لـ النصر قبل مواجهة السد

المواطن - محمد سمعه

غاب اللاعبين المغربي عبدالرزاق حمد الله واللاعب سلطان الغنام عن تدريبات نادي النصر، وذلك بعد أن تعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة ضمك يوم الخميس الماضي في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد مباراة النصر وضمك، قالت تقارير إخبارية نقلًا عن صحيفة ”الرياضية”: إن التشخيص المبدئي للاعب عبدالرزاق حمد الله أوجد تعرضه لإصابة بالتواء خفيف في المفصل، أما استبدال اللاعب سلطان الغنام الاضطراري فجاء بسبب تعرضه للإنفلونزا؛ مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته في المباراة.

يخشى نادي النصر في أن يتأكد غياب الثنائي عن مواجهة نادي السد القطري، بعد غدٍ الاثنين في جولة الذهاب من دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتاج النصر إلى قواه الضاربة وإلى كامل نجومه من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري.

كتب ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر تغريدة عبر حسابه في تويتر بعد مباراة ضمك قائلًا: “الحمد لله، ثلاث نقاط هامة في افتتاح دوري سيدي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شكرًا لإخواني اللاعبين وللجهاز الفني والإداري، وبإذن الله تتوالى الانتصارات، وشكرًا لجماهير العالمي التي حضرت وننتظر حضورًا أكبر من عشاق العالمي”.

وتابع أسطورة النصر: “حمدًا لله على سلامة النجم عبدالرزاق حمد الله، وإن شاء الله بسيطة”.