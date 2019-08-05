مشهد مخيف.. أعداد هائلة من الديدان في قرى جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي محافظة الحرث والعارضة والقرى الحدودية استياءهم وتذمرهم من ظهور الديدان مرة أخرى في أحواش منازلهم وبعض الأودية، وسط مطالبات بإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة والتي تزداد يوماً بعد يوم.

وتحدث غازي خرمي لـ”المواطن“، قائلاً: واصلت الديدان مهاجمتها للقرى الحدود في محافظة الحرث والعارضة وبشكل مضاعف؛ ما سبب لنا حالة من القلق والاستياء من منظرها المخيف ناهيك عن الرائحة الكريهة التي تخلفها هذه الديدان في أماكن تواجدها.

من جهة أخرى قال محمد العبدلي: إن هذه الديدان انتشرت بشكل كبير وواسع عن الأيام الماضية وخاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأسبوع الماضيه وخاصة في قرية “الركبة” والقرى المجاورة لها والخشل وأيضاً بوابة حرس الحدود ووادي الدحن وأماكن كثيرة جداً، علماً أن بعض الأماكن لم تصل إليها معدات وفرق الرش ومكافحة الديدان منذ بداية ظهورها.

فيما ناشد أهالي القرى الحدودية التابعة لمحافظة الحرث والعارضة عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة زيادة عمليات الرش في جميع القرى الحدودية للقضاء على هذه الديدان بشكل نهائي.